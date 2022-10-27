أسعار الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022.. إقبال على الشراء في المحافظات

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس استقراراً ملحوظاً بعد سلسلة تذبذبات شهدتها مختلف الأعيرة خلال الساعات القليلة الماضية، فيما تشهد المحافظات إقبالا على الشراء خصوصاً الأعيرة منخفضة الأسعار، إمّا للشبكة والزواج أو بهدف تحويل الأموال إلى ذهب بهدف الاحتفاظ به وبيعه بعدما ترتفع أسعاره لتحقيق أرباح مالية من فارق السعر.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر

وأوضحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان لها، أنّ أسعار الذهب شهدت استقراراً ملحوظاً اليوم الخميس، وبلغ سعر الجرام الواحد في كل عيار كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 761 جنيهاً بدون مصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 975.4 جنيهاً بدون مصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 1138 جنيهاً بدون مصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1300.5 جنيهاً بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

وأضافت شعبة الذهب والمجوهرات، أنّ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس بلغ 1665 دولاراً، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 9104 جنيهاً بدون المصنعية والدمغة والضريبة، موضحة أنّ السعر لا يستقر وربما يشهد تغييراً خلال الساعات القليلة المُقبلة خصوصاً بعدما أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وقالت نهى أبو الغيط، تاجرة ذهب، في محافظة الفيوم لـ«الوطن»، أنّ أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، تختلف من محل صاغة إلى آخر، بسبب اختلاف قيمة المصنعية وثمنها، والتي تتراوح بين 30 إلى 65 جنيهاً حسب الشغل الموجود في القطعة الذهبية فضلاً عن عيار الذهب، كما أنّ أسعار المصنعية تختلف أيضاً من محافظة إلى أخرى.

حيل المحافظات لشراء الذهب

وبحسب «أبو الغيط»، فإنّ الإقبال على شراء الذهب هذه الأيام جيد، ومعظم من يشترونه هذه الأيام يهدفون إلى الاستثمار وليس للشبكة أو الخطوبة، موضحةً أنّ الأهالي في مختلف المحافظات يبتكرون وسائل مختلفة في شراء الشبكة بعد تغير أسعار الذهب.

شراء الشبكة في المحافظات

وأوضحت أنّه في الفيوم ومحافظات الصعيد أصبحت أسر العروسين تتفق على شراء كمية قليلة من الذهب مع إثبات كمية كبيرة في القائمة، وذلك لتيسير الزواج، وفي نفس الوقت حفظ حقوق العروس، وفي الإسكندرية تكون الشبكة هدية من العريس بعدد جرامات قليلة، فيما يفضل بعض الناس في محافظات جنوب الصعيد شراء الأعيرة المنخفضة مثل عيار 18 وعيار 14 لتكون أرخص في السعر.

شراء الذهب بقصد الاستثمار

وأشارت «أبوالغيط» إلى أنّ إقبال السيدات على شراء الذهب هذه الأيام أكثر من الرجال، لأنهن يفضلن استثمار أموالهن في الأعيرة، ويحولن كل ما يمتلكنه من أموال في الذهب سواء كحلى مثل الأساور والخواتم وغيرها، أو في صورة سبيكة ذهبية، قائلةً «الذهب الشئ الوحيد الذي لا يخسر».