سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم السبت

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 29 أكتوبر الجاري، عقب ارتفاعه خلال الأيام الماضية تأثرًا باتجاه الكثيرون للاستثمار في السندات الدولارية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1220 جنيهًا مقابل 1225 في منتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» أسعار الذهب اليوم، في نهاية التعاملات، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

وجاءت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة كالتالي:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1394 جنيهًا.

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 1220 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1045 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9760 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية في البورصات العالمية نحو 1644 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم نحو 5 جنيهات، إذ سجل اليوم 1220 جنيهًا، ويعتبر الأكثر شعبية خاصة في القرى والصعيد لانخفاض قيمة المصنعية وارتفاع قيمته المادية.

سعر الذهب الآن

وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 6 جنيهات، إذ سجل السعر 1394 جنيهًا، مقابل 1400 جنيه في بداية التعاملات، بينما انخفض سعر عيار 18 نحو 4 جنيهات، ليسجل 1045 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

واستقر سعر الأونصة عالميًا اليوم السبت في البورصات العالمية، بسبب وقف التدوال نتيجة للإجازة الأسبوعية، لتسجل الأوقية في العقود الفورية للذهب تراجعًا بنحو 1.13% لتسجل 1644.53 دولار، كما سجلت الأوقية في العقود الآجلة للذهب تراجعا بنسبة 1.04% وسجلت 1648.30 دولار، وفق موقع سكاي نيوز عربية.