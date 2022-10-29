سعر جرام الذهب اليوم السبت 29-10-2022 في محال الصاغة وأسواق المال

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، إن أسعار الذهب، اليوم السبت، شهدت حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات التي تحدث على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الذهب يُعد سلعة تشهد ارتفاعاً وانخفاضاً من وقت لآخر.

سعر عيار 21 وأوقية الذهب اليوم الأحد 29-10-2022

وأضاف«نجيب» لـ«الوطن»، أن عيار 21 من الذهب سجل 1.210 جنيه للبيع، و1220 جنيهاً للشراء، وبلغ سعر أوقية الذهب 1648 دولاراً.

وأوضح أن عيار 24 سجل 1.383 جنيه للبيع، و1.394 جنيه للشراء، وعيار 22 سجل 1.268 جنيه للبيع، و1.278 جنيه للشراء، بينما وصل عيار 18 لـ1.037 جنيه للبيع، و1.046 جنيه للشراء، في حين وصل عيار 14 إلى 807 جنيهات للبيع، و813 جنيهاً للشراء، وسجل عيار الذهب 12 قيمة 691 جنيهاً للبيع، و697 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة وكيلو الذهب

وتابع سكرتير الشعبة، بأن سعر الجنيه الذهب سجل 9.680 جنيه للشراء، و9760 جنيهاً للبيع، وسعر الأونصة وصل إلى 43.007 جنيهاً للبيع، و43.362 جنيهاً للشراء، في حين وصل سعر الكيلو الذهب إلى 1.382.857 جنيهاً للبيع، و1.394.286 جنيهاً للشراء.

وسجل متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية، ما يلي:

- سعر عيار 24: 52:95 دولار أمريكي أي 1.226 جنيه مصري.

- سعر عيار 22: 48:54 دولار أمريكي أي نحو 1.124 جنيه مصري.

- سعر عيار 21: 46.33 دولار أمريكي أي نحو 1.073 جنيه مصري.

- سعر عيار 18: 39.71 دولار أمريكي أي نحو 919.29 جنيه مصري.

- سعر عيار 14: 30.89 دولار أمريكي أي نحو 714.99 جنيه مصري.

- سعر عيار 12: 26.47 دولار أمريكي أي نحو 612.85 جنيه مصري.

- سعر عيار 9: 19.86 دولار أمريكي أي نحو 459.64 جنيه مصري.

- سعر الجنيه الذهب: 370.65 دولارًا أمريكيًا أي نحو 8.580 جنيه مصري.

- سعر كيليو الذهب: 52.949 دولار أمريكي أي نحو 1.225.699 جنيه مصري.