مستشار وزير المالية بصالون «التنسيقية»: ترشيد الإنفاق لن يشمل الأجور والتعليم والصحة

قال محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، إن ترتيب أولويات الإنفاق خلال الفترة الحالية، يواجهه بعض التحديات، أهمها التزام الدولة بعدد من الأمور تجاه المواطنين، كبند الأجور والإنفاق على التعليم والصحة، موضحا أن الترشيد في هذه البنود، سيكون بقدر صغير، وكذلك فوائد الدين، بالإضافة إلى الإنفاق على الدعم.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي عقد مساء اليوم، حول أولويات الإنفاق الحكومي، وأداره المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

متخذ القرار في الدولة

وأضاف «عبد الفتاح»، أن هناك تحد آخر أمام متخذ القرار في الدولة، فيما يخص ترشيد الإنفاق، ألا وهو أن الدولة تنازلت عن بعض مواردها للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل، مشيرا إلى أن وزارة المالية، تنظر إلى أن المخرج الآن هو تنشيط الحصيلة الضريبية، وليس زيادتها عن طريق دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وميكنة الخدمات المالية، موضحا أن هذا كله سيرفع الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

حل تشابكات تقدر بـ400 مليار جنيه

أكد مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، أن هناك بعض الإجراءات المتخذة من وزارة المالية، لسرعة حل تشابكات تقدر بـ400 مليار جنيه مستحقة للخزانة العامة، عند بعض الهيئات، لافتا إلى أن هناك خطة منهجية لتطبيق موازنة البرامج والأداء في كل الهيئات، سيتم الانتهاء منها خلال 4 سنوات، مما سيرشد الإنفاق.

شارك في الصالون كل من، الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط المشرف العام على مشروع حياة كريمة بالوزارة، محمد عبد الفتاح مستشار وزير الماليه لشئون الموازنة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي، مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات، بشأن القضايا التي سيجر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.