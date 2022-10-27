رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية: قرارات «المركزي» إيجابية على البورصة

قالت رانيا يعقوب، خبيرة البورصة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن قرارات اليوم بشأن الدولار، أدت لارتفاع مؤشرات البورصة، وهو أمر إيجابي جعل الأصول المصرية أكثر جذبا للاستثمارات تجاه الصناديق العربية والمؤسسات الدولية، وانعكس على مؤشرات البورصة، إذ صعد رأس المال السوقي بما يقرب من 25 مليار جنيه، لافتة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، هدفها إغلاق الفجوة بين مصادر العملة الأجنبية.

جهود اقتصادية كبيرة

وأوضحت «يعقوب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر بذلت جهودا اقتصادية كبيرة، وظهر ذلك على مدى رضاء شركائنا في الخارج، لافتة إلى أن الدولة اتجهت لدعم المواطن المصري والفئات الأكثر تضررا من أزمة التضخم العالمية.

مؤشرات البورصة المصرية

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، محققة مكاسب سوقية بلغت 25.4 مليار جنيه في نهاية التعاملات.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعا بأكثر من 518 نقطة بنسبة صعود 4.92% مسجلاً مستوى إغلاق عند 11072نقطة، ووصلت مكاسب رأس المال السوقي إلى البورصة المصرية، في نهاية جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 25.4 مليار جنيه، مسجلا في 745.794 مليار جنيه.

ودفعت هذه القرارات المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو البيع، وجني الأرباح الرأسمالية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي، ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 11000 نقطة، متجهاً بهذا الآداء استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11200 نقطة.