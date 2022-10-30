أستاذ المخ والأعصاب إيمان المراكبي: المصابون بالاكتئاب أكثر عرضة للإدمان

قالت الدكتورة إيمان المراكبي أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي والإدمان بكلية الطب جامعة عين شمس، إنّ هناك بعض الاضطرابات التي قد تدفع الشخص إلى تناول المخدرات للتخلص منها، موضحة: «أول شيء هو الاضطرابات في الشخصية، مثل عدم الثقة بالنفس، وهناك اضطرابات الأسرة».

يعتمد الإنسان في هذه الحالة على الآخرين لإنجاز مهامه

وأضافت أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي والإدمان بكلية الطب جامعة عين شمس خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «ثاني شيء، هو الشخصية الاعتمادية، الذي يعتمد فيه الشخص على كل من حوله، حيث يعتمد الإنسان في هذه الحالة على الآخرين لإنجاز مهامه، وتكون شخصيته ضعيفة، ويحتاج إلى دعم خارجي، وقد تكون المخدرات إحداها».

كل أنواع الاضطرابات الشخصية قد تميل إلى المخدرات

وتابعت أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي والإدمان بكلية الطب جامعة عين شمس أنّ كل أنواع الاضطرابات الشخصية قد تميل إلى المخدرات، مثل الشخصيات الاكتئابية أو الشخصيات متقلبة المزاج، وهناك اضطرابات مرضية مثل التوتر، حيث تحتاج إلى بعض المساعدات لتقوية الشخصية وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة الناس، فهناك أشخاص يصابون باضطراب مواجهة الأخرين «الرُهاب المجتمعي».

الأشخاص المصابون بالاكتئاب عُرضة لإدمان المخدرات

وأكدت أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي والإدمان بكلية الطب جامعة عين شمس «الأشخاص المصابون بالاكتئاب عُرضة لإدمان المخدرات، حيث يرغبون في تحسين حالتهم المزاجية وفي سبيل ذلك قد يحصلون على المخدرات للخلاص من الاكتئاب والحزن الشديد».