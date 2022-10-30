ضبط 20 متهما بالاتجار بالمخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 18 قضية مخدرات

وأسفرت جهود الحملات، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وأبرزها ضبط 18 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7652 حكما قضائيا متنوعا، وتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية اللازمة.