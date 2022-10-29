8 خطوات للاستفادة من خدمة الرد الآلي بموقع وزارة الداخلية.. متاحة بالعربية والإنجليزية

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا إطلاق خدمة جديدة، وهي الرد الآلي على كل ما يحتاجه المواطنين بشأن الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالخدمات الإلكترونية والتي يجري تقديمها من خلال قطاعات وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، لذا تستعرض «الوطن» خطوات الاستفادة من خدمة الرد الآلي.

بالخطوات.. كيفية الاستفادة من خدمة الرد الآلي التي أطلقتها وزارة الدخلية

ومن أجل الاستفادة من خدمة الرد الآلي التي أطلقتها وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، يجب اتباع كافة الخطوات التالية:

1 - يجب في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - على الصفحة الرئيسية من موقع وزارة الداخلية، سوف تجد أمامك أسفل الشاشة من ناحية اليمين شعار وزارة الداخلية، عند الوصول إليه سيظهر لك تعليق ثابت: «إضغط هنا للاستفسار عن خدماتنا الإلكترونية والإجابة على أسئلتك».

3 - يجب بعدها الضغط على شعار وزارة الداخلية.

4 - سوف تظهر على الفور نافذة جانبية، مخصصة للرد على الاستفسارات، والأسئلة بشأن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع.

5 - يجب وضع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الموبايل، ثم الضغط على أيقونة «بدء المحادثة».

6 - سوف تبدأ على الفور المحادثة مع المساعد الافتراضي والتي لا يتدخل فيها نهائياً العنصر البشري.

7 - ثم يتم عرض قائمة بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية الرسمي، ويجب عليك اختيار الخدمة التي تريد معلومات عنها.

8 - الخدمة أتاحتها وزارة الداخلية باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والاختيار متروك للمواطنين.