نجوم الفن يحتفلون بخطوبة مروة الأزلي والمخرج وائل فرج

تفاعل عدد من نجوم الفن على خبر خطوبة الفنانة مروة الأزلي والمخرج وائل فرج، وحرصوا على تهنئتهم من خلال حسابها على السوشيال ميديا، من بينهم الفنانة رحاب الجمل وعمرو عبدالعزيز، وشيري عادل التي احتفلت في الساعات الماضية بعقد قرانها على الفنان طارق صبري، متمنين لهما السعادة.

وكشفت الفنانة مروة الأزلي، عن صور حفل خطوبتها من المخرج وائل فرج، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

خطوبة مروة الأزلي ووائل فرج بعد صداقة قوية

ومازحها وائل فرج، معلقًا على صور خطوبتهما بقوله: «ألف مبروك للعروسين»، لترد عليه مروة الأزلى ضاحكة «عقبال عندك»، وكان الثنائي قد كشف عن علاقتهما في شهر أغسطس الماضي وتأكيدهما من خلال تصريحات صحفية، أن الصداقة القوية التي جمعتهما تطورت إلى حب سيكُلل بالزواج قريبًا.

أعمال شاركت بها

ومن الأعمال الدرامية التي شاركت بها مروة الأزلي «حرب أهلية، توبة، البرنس، بنت السلطان، الزوجة 18، زلزال، أرض النفاق، بحر، لدينا أقوال أخرى، ضد مجهول، فرقة ناجي عطالله».

ومن الأفلام السينمائية التي شاركت بها «الألماني، أسوار القمر، صندوق الدنيا، ممنوع الاقتراب أوالتصوير، عسل إسود».

وعرض للمخرج وائل فرج مؤخرًا في أول تجاربه في الإخراج السينمائي فيلم الدعوة عامة، بطولة أحمد الفيشاوي، محمد عبدالرحمن توتا، أسماء أبواليزيد، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز.