مخرج «الدعوة عامة» عن اختيار فنانين ليسوا «كوميديان»: بحب أروح للصعب

كشف المخرج وائل فرج مخرج فيلم الدعوة عامة، السبب وراء اختياره لعدد من الفنانين غير المعروفين في منطقة الكوميديا على الرغم من أن العمل يدور فى إطار كوميدي لايت.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال المخرج وائل فرج، إن الفنان محمد عبد الرحمن، هو الوحيد المعروف في منطقة الكوميديا ضمن قائمة أبطال الفيلم، ولكنه تعمد في اختيار باقي الأبطال، أن يكونوا غير متوقعين في منطقة الكوميديا قائلا: «كنت حابب وشايف إن الشخصيات محتاجة فنانين مش معروفين قوى إنهم كوميديانات».

المخرج وائل فرج يتحدث عن فيلم الدعوة عامة

وتابع المخرج وائل فرج قائلا: «العادي إن أي مخرج هيروح للمنطقة الآمنة وهيجيب فنانين معروف عنهم الكوميديا ولكن أنا دايما مبحبش المنطقة الآمنة وبحب أروح للصعب وأعمل غير المتوقع، علشان كده اختياراتى كانت بعيدة شوية عن الكوميديا».

وأكد «فرج»، أن الفنان أحمد الفيشاوي، وهو أحد أبطال العمل قد لا يكون معروف ككوميديان ولكنه سبق وقدم أعمال فى منطقة الكوميديا.

كما كشف بأن الكيمياء بين الأبطال الثلاثة كانت عالية للغاية، خاصة أن الكوميديا في العمل تعتمد على كوميديا الموقف فكان هناك اتصالا قويا بينهم لإظهار الأمر بصورة جيدة.

تفاصيل فيلم الدعوة عامة

يذكر أن فيلم الدعوة عامة يشارك في بطولته عددا من الفنانين ومنهم محمد عبد الرحمن توتا وأحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد وسوسن بدر ودينا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج.