حملات مكبرة في 4 محافظات لمواجهة بيع السلع المدعمة بالسوق السوداء

ضبط مديرمسؤل عن مخبز بشمال سيناء بالتصرف في كمية قدرها 3٫55 طن دقيق بلدى مدعم فيببيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة لتجميعه كمية قدرها 3٫2 طن سكر تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام بعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية وبحوزته كمية قدرها 4000 لتر "بنزين 80 – سولار" قام بتجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر

ضبط المدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجازبمحافظة الجيزة ، لتصرفه في عدد 300 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قام بالتصرف فيها ببيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت 127,420 طن "أرز شعير".

مصنعات اللحوم

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق

فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد 4 قضايا بمضبوطات بلغت (79 قطعة "37 قطعة صوتية و13 قطعة ضوئية و 29 قطعة ملصق".

ضبط 3٫06 طن "مصنعات لحوم"معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 1٫1 طن "زيت طعام" من مرتجعات الأسواق معاد تدويره ويشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لإعادة طرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الزيوت "بدون ترخيص"بمحافظة الغربية.

ضبط 2٫1 طن "منظفات صناعية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالكة محل لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة الغربية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 28 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 20220 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع

.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.