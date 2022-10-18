ضبط 13 طنا و514 كيلو أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية كميات كبيرة من الأرز الشعير قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، بكميات وصلت إلي 13 طنا و 514 كيلوجراما، وذلك خلال حملات مكبرة لمراقبة وضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

رصد كميات من الأرز قبل تهريبها

وتمكنت إدارة التموين بالزقازيق، برئاسة محمد العيوطي، ومفتشي الإدارة، من رصد سيارة محملة بكمية من الأرز الشعير، وتم اصطحابها ومتابعة توريدها في شونة النخاس بإجمالي 579 كيلو، وكذلك تم رصد سيارة ميكروباص محملة بالأرز الشعير على طريق كفر الأشراف وتم اصطحابها وتسليمها لشونة النخاس بكمية 360 كيلو.

كما تم ضبط ومصادرة سيارة محملة بكمية من الأرز الشعير، وجرى متابعة أعمال توريدها لشونة دويدة بكمية مقدارها 9500 كيلو أرز شعير، وكذلك 3075 كيلو أرز في سيارة أخرى.

تكثيف الحملات التموينية

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصدر تعليمات مشددة لفايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بشن حملات مستمرة للتأكد من توريد الأرز الشعير لمواقع التخزين المعدة لذلك، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.