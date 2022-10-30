الرئيس اللبناني ميشال عون يغادر القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته

غادر الرئيس اللبنانى ميشال عون، القصر الجمهوري، بعد انتهاء ولايته الرئاسية التي استمرت 6 سنوات، فيما تشهد لبنان فراغا رئاسيا الآن، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

مرسوم استقالة الحكومة اللبنانية

وأكدت أكثر من وسيلة إعلامية لبنانية، أنّ عون وقع مرسوم استقالة الحكومة قبل مغادرته، ما يترك البلاد وسط فراغ رئاسي وحكومي.

وقرر عون والمقربون منه، أن يغادر بعبدا قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الرئاسية، باعتبار أنّه يوم عطلة رسمية في لبنان، ما يسمح بحشد شعبي أكبر مما كان سيكون عليه الوضع يوم الإثنين.