«الداخلية» تنفذ 168 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 168 حكما قضائيا متنوعا، وبمجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"

عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 5 قضايا وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأقراص الدوائية والمواد المخدرة تم ضبط 5قضايا وبمجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية بينما في مجال تنفيذ الأحكام تم تم ضبط قضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1792 مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 41 قضية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.