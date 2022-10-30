«الداخلية» توجه حملات بالمدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات

عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عدة لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي (الإعدادية - الثانوية)؛ لتقديم التوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها وتأثيرها السلبي وخطورتها على تلك الفئة العمرية.

خطورة تعاطي المواد المخدرة

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق تعاطيها، وكذا وسائل الوقاية منها.

يأتي ذلك في إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسانًا من العاملين بأوساط التربية والتعليم.