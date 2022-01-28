جهود «الداخلية» في مكافحة جرائم الاحتيال.. ضبط شخص استولى على 22 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط العديد من جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والاحتيال خلال الفترة الماضية، بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة في المحافظات، نستعرض أبرزها كالتالي..

ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بتعاملات 1.5 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص متواجد بإحدى الدول وشقيقه – مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها بالعمله الأجنبية، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد حالياً بإحدى الدول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام 1,500,000 مليون جنيه مصري.

ضبط موظف نصب على مواطن بزعم تعيين ابنته في جهة حكومية

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بتعرضه للنصب من موظف بإحدى الجهات بأن حصل منه على مبالغ مالية بزعم تعيين ابنته بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكور باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله بالحصول من المُبلغ على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بعد إيهامه بقدرته على تعيين ابنته بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقته بالمسئولين بتلك الجهة على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط مالك شركة تحصل على قروض بمستندات مزورة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك شركة للمقاولات العمومية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بالتقدم لمسئولي أحد البنوك في غضون عام 2015 بـ4 خطابات مزورة منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية تفيد تعاقده مع تلك الجهة للقيام بأعمال مقاولات لصالح شركته على خلاف الحقيقة.

وتمكن المتهم بموجب ذلك من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك المشار إليه، وسدد مبلغا ماليا من قيمة تلك التسهيلات وادعى تعثره في سداد باقي المديونية واستولى على باقى المبلغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على شخص استولى على 22 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من كشف ملابسات تعرض أحد المواطنين لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص بزعم مشاركته في ملكية قطعة أرض بموجب مستندات مزورة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم امتلاكه قطعة أرض بإحدى المناطق وإيهامه للمواطنين ومن بينهم الشاكي بإمكانية مشاركته واستثمار أمواله في قطعة الأرض المشار إليها عن طريق اصطناع العقد بمعرفته وتقليد توقيع مالك الأرض الذي تبين وفاته قبل تاريخ كتابة العقد المزور، وهو ما اكتشفه المجني عليه.

وتمكن المتهم المذكور بموجب ذلك العقد المزور من الاستيلاء على 22 مليون جنيه من المبلغ، بزعم استثمارها في إقامة مشروعات تجارية على قطعة الأرض المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

سقوط عصابة «الخدمات السياحية» في الجيزة

رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخصين، أحدهما محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا، مقيمان بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على عدد من الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول.

وتوصلت المعلومات إلى أن المتهمين أسسا شركة خدمات سياحية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وأنشآ موقعا إلكترونيا باسم الشركة على شبكة الإنترنت، والإعلان عن قيام الشركة بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية.

وعقب اتصال الضحايا بهم للحصول على تلك الخدمات طلب المذكوران منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إدخالها على النظام الإلكتروني الخاص بالشركة، وعقب ذلك نفذ المتهمان عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، خصماً من الحسابات البنكية الخاصة بالضحايا باستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها والاستيلاء على قيمة تلك العمليات واقتسام حصيلتها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط المتهم الآخر وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من الملفات التي تحتوى على الموقع الإلكتروني للشركة – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا – العديد من صور جوازات السفر لبعض رعايا إحدى الدول – بطاقة دفع إلكتروني باسمه مربوطة على حسابة البنكي بأحد البنوك.

كما أمكن الاستدلال على 4 من الضحايا تعرضوا لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامي، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.