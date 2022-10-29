جهود أجهزة «الداخلية» لضبط قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم في أسبوع

تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع، إذ نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفر الجهود عن ضبط 38 قضية بيع أسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2353 أسطوانة.

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أن الجهود أسفرت عن ضبط 22 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 446 ألفا و658 لتر مواد بترولية م تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 1167 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت قرابة 345 ألف طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط 5014 قضية مخالفة للمخابز

وكذلك، تم ضبط 5014 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 121 طن دقيق بلدي، كما تم ضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 72.5 طن دقيق ونحو 21.5 طن سلع غذائية متنوعة.

وجرى ضبط 2562 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 134 طن دقيق وأكثر من 369 طن سلع غذائية متنوعة، كما تم ضبط 75 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 93 طن سلعة غذائية متنوعة.

وتم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 148 طن أسمنت وحديد تسليح، كما تم ضبط 109 قضايا في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت أكثر من 1219 طن أرز شعير، كما تم ضبط 1236 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت 111207 عبوات سجائر.

وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 641 ألفا و71 مخالفة مرورية متنوعة، وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3519 من قائدي المركبات، تبين إيجابية 183 سائقا منهم.

المرور على 140 مدرسة

كما تم المرور على 140 مدرسة وإجراء تحليل للكشف على المواد المخدرة لعدد 877 من سائقي حافلات المدارس، حيث تبني سلبية جميع الحالات، كما تم فحص 781 مركبة وتبين عدم مطابقة 22 مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، فقد جرى ضبط 7 آلاف و210 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة»، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 775 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1146 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2666 مخالفة الزجاج الملون دون ترخيص، وضبط 2860 مخالفة ملصقات وضبط 31 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية.

وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2779 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية.

وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 84 ألفًا و156 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 65 مليونًا و534 ألفًا و176 جنيهًا.

وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبط وزارة الداخلية خلال أسبوع 335 قضية من بينها، 200 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و135 قضية في مجال جرائم المطبوعات.

وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 51 قضية بقيمة مالية بلغت 151 مليونًا و807 آلاف جنيه.