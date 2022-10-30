أسعار البطاطس اليوم بالمحافظات.. استقرار في أسواق الجملة والتجزئة

استقرت أسعار البطاطس اليوم في أسواق المحافظات، سواء الجملة أو التجزئة، تزامنا مع استقرار أسعار باقي الخضر والفاكهة، والتي تشهد تحديثاً مستمراً في السعر بصورة يومية بحسب الكميات المعروضة وحجم الطلب عليها، خصوصاً أنّ البطاطس إحدى أنواع الخضروات التي تعتمد عليها الأسرة المصرية في طعامها بصورة يومية.

أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور

وتراوحت أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور، بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وذلك على حسب النوع سواء للتحمير أو الطهي.

وطرح العشرات في مختلف المحافظات سؤالاً مضمونه "شكارة البطاطس بكام؟"، وهو ما أجاب عليه محمود العدوي تاجر بطاطس في سوق الجملة بمحافظة الفيوم، إذ قال لـ«الوطن»، إنّ سعر شكارة البطاطس اليوم الأحد، والتي يبلغ وزنها 50 كيلو جراما، تراوح بين 250 جنيهاً حتى 500 جنيه حسب النوع والجودة.

سعر كيلو البطاطس في الأسواق

وأضاف العدوي، أنّ سعر كيلو البطاطس بالتجزئة في مختلف الأسواق، تراوح بين 8 وحتى 12 جنيهاً بحسب نوعها.

وحول أسعار البطاطس اليوم بالطن 2022، تراوح سعر الطن بين 5 آلاف و11 ألف جنيه، في مختلف أسواق الجملة.

أسعار الخضر اليوم في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الخضر اليوم في سوق العبور، فقد جاءت كالتالي:

سعر كيلو الطماطم اليوم يتراوح بين 3.5 إلى 6.25 جنيه.

سعر كيلو البصل اليوم يتراوح بين 2.75 إلى 4 جنيهات.

سعر كيلو الكوسة اليوم يتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.

سعر كيلو الجزر اليوم يتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء اليوم: يتراوح بين 7 إلى 11 جنيهاً.

سعر كيلو الباذنجان البلدي «عروس أسود» اليوم يتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم يتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض اليوم يتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي اليوم يتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب اليوم يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي اليوم يتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.