«تجارية الدقهلية»: استقرار نسبي في أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق ‏

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الخميس، وجود حالة من الاستقرار النسبي في أسعار معظم أنواع ‏الخضر والفاكهة بالأسواق طوال الشهرين الماضيين، دون أي تغيير سعري أو حدوث أي ‏اختناقات في أي منها بأسواق الجملة أو التجزئة والقطاعي.

ورصدت تقارير المتابعة اليومية تغيرات ‏سعرية ملحوظة في أسعار بعض الأنواع، مثل البصل الأبيض الفلاحي أو الأحمر الصعيدي ليصل سعر الكيلو فى المتوسط إلى ‏‏5 و 6 جنيهات مقابل 3 و4 جنيهات، والبطاطس التي سجلت 10 جنيهات مقابل 7 و8 جنيهات، والطماطم 5 و6 ‏جنيهات بدلاً من 3 و4 جنيهات‎ .‎

وأوضحت الغرفة التجارية في بيان صحفي، أن تقرير المتابعة اليومي لأسواق الخضر والفاكهة أظهر ‏تماسك سعر كيلو البامية الخضراء بين 25 و30 جنيها، رغم قرب انتهاء الموسم، ‏وزيادة سعر الخيار إلى 10 جنيهات مقابل 6 و7 جنيهات من قبل، والكوسة 10 و12 جنيها، والملوخية ‏الخضراء سجلت 8 و10 جنيهات، وورق العنب 50 إلى 55 جنيها، والفلفل الأخضر 7 و8 جنيهات للكيلو، ‏والألوان 15 و17 جنيها‎.‎

أسعار الخضار والفاكهة في الدقهلية ‏

وكشف التقرير، أن متوسط سعر الباذنجان الرومي 5 و6 جنيهات، والجزر الأصفر بدون عروش 6 و7 ‏جنيهات، والليمون 10 و12 جنيها، فيما تراجعت أسعار بشائر الرومان إلى 5 إلى 7 جنيهات، مقابل 10 جنيهات ‏الأسبوع الماضي، والعنب البناتي بين 8 إلى 10 جنيهات للأخضر، مقابل 10 ‏إلى 13 جنيها للأحمر، والعنب المملوك 7 جنيهات للكيلو، والبلح الأمهات 8 جنيهات، والرطب الزغلول ‏‏12 جنيها، والتفاح البلدي بين 15 إلى 17 جنيها، والتفاح المستورد بين 20 إلى 25 جنيها، والكمثرى 10 ‏إلى 12 جنيها، والجوافة 13 إلى 15 جنيها، والتين البرشومي 10 جنيهات، و12 جنيها ‏للإسكندراني.

استمرار تراجع أسعار المانجو ‏

وأفادت غرفة الدقهلية التجارية، باستمرار تراجع أسعار المانجو طوال الأسابيع الماضية حتى اليوم، إذ ‏يتراوح سعر الزبدة بين 8 و10جنيهات للكيلو، والسكري الأبيض بين 13 إلى 15 جنيها، والعويسي 15 ‏إلى 20 جنيهاً نتيجة وفرة الإنتاج.‏

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد رعب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة ‏الدقهلية ‏التجارية، توافر جميع أنواع المحاصيل الزراعية وانتظام وصولها لسوق الجملة التابع للغرفة ‏بمدينة ‏المنصورة، مشيراً إلى وجود فريق متابعة يرصد يومياً تحركات الأسعار وتوافر كل المحاصيل ‏الزراعية ‏والخضر والفاكهة وتحركات الأسعار‎ .‎