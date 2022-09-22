«تجارية الدقهلية»: استقرار نسبي في أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق
كتب:
صالح رمضان
11:14 ص | الخميس 22 سبتمبر 2022
خضر وفاكهة - أرشيفية
أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الخميس، وجود حالة من الاستقرار النسبي في أسعار معظم أنواع الخضر والفاكهة بالأسواق طوال الشهرين الماضيين، دون أي تغيير سعري أو حدوث أي اختناقات في أي منها بأسواق الجملة أو التجزئة والقطاعي.
ورصدت تقارير المتابعة اليومية تغيرات سعرية ملحوظة في أسعار بعض الأنواع، مثل البصل الأبيض الفلاحي أو الأحمر الصعيدي ليصل سعر الكيلو فى المتوسط إلى 5 و 6 جنيهات مقابل 3 و4 جنيهات، والبطاطس التي سجلت 10 جنيهات مقابل 7 و8 جنيهات، والطماطم 5 و6 جنيهات بدلاً من 3 و4 جنيهات .
وأوضحت الغرفة التجارية في بيان صحفي، أن تقرير المتابعة اليومي لأسواق الخضر والفاكهة أظهر تماسك سعر كيلو البامية الخضراء بين 25 و30 جنيها، رغم قرب انتهاء الموسم، وزيادة سعر الخيار إلى 10 جنيهات مقابل 6 و7 جنيهات من قبل، والكوسة 10 و12 جنيها، والملوخية الخضراء سجلت 8 و10 جنيهات، وورق العنب 50 إلى 55 جنيها، والفلفل الأخضر 7 و8 جنيهات للكيلو، والألوان 15 و17 جنيها.
أسعار الخضار والفاكهة في الدقهلية
وكشف التقرير، أن متوسط سعر الباذنجان الرومي 5 و6 جنيهات، والجزر الأصفر بدون عروش 6 و7 جنيهات، والليمون 10 و12 جنيها، فيما تراجعت أسعار بشائر الرومان إلى 5 إلى 7 جنيهات، مقابل 10 جنيهات الأسبوع الماضي، والعنب البناتي بين 8 إلى 10 جنيهات للأخضر، مقابل 10 إلى 13 جنيها للأحمر، والعنب المملوك 7 جنيهات للكيلو، والبلح الأمهات 8 جنيهات، والرطب الزغلول 12 جنيها، والتفاح البلدي بين 15 إلى 17 جنيها، والتفاح المستورد بين 20 إلى 25 جنيها، والكمثرى 10 إلى 12 جنيها، والجوافة 13 إلى 15 جنيها، والتين البرشومي 10 جنيهات، و12 جنيها للإسكندراني.
استمرار تراجع أسعار المانجو
وأفادت غرفة الدقهلية التجارية، باستمرار تراجع أسعار المانجو طوال الأسابيع الماضية حتى اليوم، إذ يتراوح سعر الزبدة بين 8 و10جنيهات للكيلو، والسكري الأبيض بين 13 إلى 15 جنيها، والعويسي 15 إلى 20 جنيهاً نتيجة وفرة الإنتاج.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد رعب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الدقهلية التجارية، توافر جميع أنواع المحاصيل الزراعية وانتظام وصولها لسوق الجملة التابع للغرفة بمدينة المنصورة، مشيراً إلى وجود فريق متابعة يرصد يومياً تحركات الأسعار وتوافر كل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة وتحركات الأسعار .