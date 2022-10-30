شباب مصريون يحصدون المركز الأول في الجمباز بالبطولة الأفريقية

قالت نورا الحناوي، الحاصلة على ذهبية الفردي وذهبية الزوجي في جمباز الأيروبيك، إنّها تدرس في كلية الطب، وكانت تجد صعوبة في التوفيق بين المحاضرات الجامعية التي يلزم حضورها والتمارين اليومية، مشيرة إلى أنّ اتحاد كليتها ساعدها في التنسيق بين الدراسة والرياضة، إذ إنّها حصلت على بعض المحاضرات «أون لاين».

الفرق بين الجمباز الثلاثي والثنائي والفردي

وأضافت «الحناوي»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن حصلت على ميداليتين في البطولة الأفريقية، الأولى في الفردي أنسات، والأخرى في الزوجي.

وفي نفس الصدد، أوضح يوسف ناصر، الحاصل على ذهبية الثلاثي وفضية الفردي، أن مصطلح الثلاثي أو الثنائي أو الفردي يقصد به عدد اللاعبين، لافتًا إلى أنه عند تحقيق البطولات والميداليات ننسى كل الصعاب والمشكلات التي كنا نعاني منها في التدريبات.

وأشار عمر المراغي، الحاصل على ذهبية الفردي وذهبية الثلاثي وفضية الزوجي، إلى أن جمباز «الأيروبيك» فرع جديد مقارنة بالجمباز الفني ولاد وبنات، والجمباز الإيقاعي، متابعًا أن نعمل في جمباز «الأيروبيك» على مساحة 12×12، ويكون عبارة عن جمل حركية تتكون من 10 حركات ويتم أداء الحركات باستخدام الموسيقى وعلى لوحة فنية من دون استخدام أي أدوات.

جمباز «الأيروبيك» يشبه الجمباز الإيقاعي

وأكمل «المراغي»، أنّ جمباز «الأيروبيك» يشبه الجمباز الإيقاعي، ولكن يختلفان في فكرة الأدوات، حيث إن الإيقاعي يعتمد علي الأدوات كالطوق والشريطة وغيرهما في أداء حركاته على عكس الأيروبيك.

وفي السياق نفسه، ذكر باسل الزامك، الحاصل على ذهبية الزوجي، أنّ كل بطولة لها استعداتها الخاصة بها، ولكن البطولة الأفريقية كانت مسؤولية كبيرة للغاية علينا لأنّها كانت تُقام في بلدنا، مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد لها بشكل كبير بعد بطولة العالم.