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«النواب» يناقش صرف علاوة الـ300 جنيه للموظفين استجابة لتوجيهات الرئيس

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ولاء نعمه الله
12:50 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
مجلس النواب

مجلس النواب

بدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، قبل قليل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإقرار علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، على خلفية تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

ووفق مشروع القانون المقدم من الحكومة، تبلغ قيمة العلاوة الاستثنائية 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة، استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء مشروع القانون الخاص بعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.