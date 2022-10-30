تطبيقات المحمول لـCOP 27.. معلومات أساسية لمساعدتك في قمة المناخ

طُرحت بعض تطبيقات الهاتف المحمول، في إطار تسهيل المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، لمساعدة المشاركين على متابعة كل ما يخص المؤتمر لحظة بلحظة، فضلا عن تقديم بعض الخدمات اللوجستية لهم.

تطبيق تابع للأمم المتحدة

وهناك تطبيقان رسميان تم عرضهما حتى الآن للمؤتمر، أحدها تابع للأمم المتحدة، وهو تطبيق Negotiator المتاح للهواتف التي تعمل بنظامي Android وIOS، والذي تم تصميمه كمتجر شامل، يحتوي على آخر الأخبار الخاصة بعملية تغير المناخ ، إلى جانب الوصول إلى البث المباشر عبر الإنترنت للجلسات والمؤتمرات الصحفية، والوصول إلى الوثائق الرسمية وجداول الأعمال والجدول الزمني للاجتماعات والأحداث الجانبية.

الوصول إلى منصة COP 27

كما يمنح التطبيق وصولا سريعًا إلى منصة COP 27، وهي الأداة المصممة لتعزيز تجربة المشاركين المسجلين والانضمام إلى الاجتماعات عبر الإنترنت.

والتطبيق الثاني الذي تمّ طرحه هو COP 27 Egypt، الذي صمّمته الحكومة المصرية، ويوفر العديد من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز تجربة جميع المشاركين في COP 27، ومن المخطط أن يكون التطبيق متاحا في كل خطوة للمشاركين في المؤتمر، منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، كما أنّه متاح للهواتف التي تعمل بنظام Android والهواتف التي تعمل بنظام IOS.

يذكر أنّ التطبيقات مجانية بنسبة 100%، وتوفر عوامل مساعدة طوال فترة المؤتمر، كما أنّه مفتوح لجميع المشاركين، إضافة إلى أنّ ميزات التطبيق تشمل إدارة حجوزات الفنادق والرحلات، ومعلومات الصحة والسلامة، وجداول مواعيد النقل والخرائط التفاعلية لمكان COP 27، إضافة إلى معلومات الأحداث والجدول الزمني.