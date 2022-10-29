جدول فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. التمويل وإزالة الكربون أبرز الموضوعات

يعد مؤتمر الأطراف cop27 الذي سينعقد خلال الفترة من يوم 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، من أهم الفعاليات التي تسعد لها الدولة المصرية، إذ تعد رواجًا اقتصاديًا قويًا، وتعمل على تعزيز مكانه مصر بين باقي الدول، كما يهدف المؤتمر إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، ومساعدة أكبر قدر من المجتمعات المتضررة جراء الظروف البيئية السيئة، ووضع خطط لدول والحرص على تحقيق الأهداف المناخية، وذلك من خلال مجموعة مقترحات مطروحة سيتم مناقشتها خلال الفعاليات.

جدول موضوعات مؤتمر المناخ

وفي هذا الصدد، أعلن موقع كوب27، الجدول التنظيمي للمواضيع التي ستطرح وكل ما ستتناوله من أفكار داخل الموضوعات، وتشمل عدة جلسات صباحية ومسائية، وشملت: «9 نوفمبر يوم التمويل، 10 نوفمبر يوم العلم والشباب،11 يوم إزالة الكربون، 12 نوفمبر يوم التكيف والزراعة، 14 يوم النوع الاجتماعي، 15 يوم الطاقة، 16 يوم التنوع البيولوجي، 17 يوم الحلول البشرية».

أبرز الأهداف

وأشار موقع cop27 أيضًا إلى أبرز الأهداف المتوقعة، تشجيع دور القطاع الخاص في المبادرات المتعلقة بالمناخ والتحول المناخي، وفي يوم المياه سيتم عرض حلول طبيعية قائمة من أجل حماية المناطق الجغرافية المكشوفة وسكانها من أخطار الفيضانات.