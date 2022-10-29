أبرز زعماء وقادة العالم الذين أعلنوا مشاركتهم في مؤتمر المناخ

أعلن عدد من قادة وزعماء العالم مشاركتهم في مؤتمر المناخ «كوب 27»، والذي سيتم عقده في مدينة شرم الشيخ بداية من 6 نوفمبر المقبل، حتى الـ18 من الشهر نفسه، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الحضور.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ «كوب 27» في 11 نوفمبر المقبل حيث سيدعو العالم للتحرك «في هذا العقد الحاسم»، وفقا لوكالة الأنباء «رويترز».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتي، أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر قمة المناخ».

المستشار الألماني أولاف شولتس

أعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق عن مشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس في قمة المناخ بشرم الشيخ.

رؤساء حكومات إيطاليا

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ستشارك في قمة المناخ التي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ، ونقلت الوكالة الإيطالية تصريحات صادرة عن مجلس الوزراء الإيطالي، جاء فيها: «سوف تتوجه ميلوني إلى شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، حيث ستشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات في كوب 27 التي ترأسها مصر هذا العام، في أول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في 21 أكتوبر الجاري».

رؤساء حكومات هولندا

وأكدت السفارة الهولندية في القاهرة أنّ وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء مارك روتا سيشارك في القمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن سيستغل كوب 27 «للبناء على العمل المهم الذي قامت به الولايات المتحدة لتعزيز مكافحة تغير المناخ العالمي ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التحلي بالمرونة في مواجهة تأثيرات المناخ».

أما فيما يتعلق بالعالم العربي فقد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، انطلاق النسخة الثانية من «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» يوم 7 من الشهر المقبل المقبل، بالإضافة إلى إقامة منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» يومي 11 و12 من الشهر ذاته في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار: «من الطموح إلى العمل»، يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ «كوب 27».