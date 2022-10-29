«الوطن» تعقد دورة تدريبية حول التغيرات المناخية وتغطية مؤتمر المناخ

عقدت جريدة الوطن تدريبا معمقا عن المناخ والتغيرات المناخية وكيفية تغطية فعاليات مؤتمر المناخ cop27، مع الصحفي المتخصص في قضايا المناخ ورئيس تحرير منصة أوزون، أحمد شوقي العطار، وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد الحدث الأبرز وهو مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ.

20 صحفيا حضروا الدورة التدريبية

وعُقدت الدورة التدريبية لنحو 20 صحفيا من أبناء المؤسسة ضمن خطة «الوطن» كأول مؤسسة إعلامية صديقة للبيئة، والتي بدأتها بإطلاق قسم «وطن أخضر» المتخصص في الصحافة البيئية وتغطية قضايا المناخ.

وشرح «العطار» خلال الدورة التدريبية كل المصطلحات التعريفية التي تتعلق بقضية المناخ والتغيرات المناخية، وكل ما يتعلق بالتأثير السلبي لتغير المناخ على تغيير درجات الحرارة والأراضي الزراعية والبحار والمحيطات.

وأشار رئيس تحرير منصة أوزون خلال الدورة التدريبية، إلى أهمية تعاون وتكاتف جميع دول العالم من أجل حل أزمة تغير المناخ، والتي سوف تصب بآثارها السلبية على كل الدول، وهو المنتظر مناقشته والتوصل إلى حلول تحجم من الأزمة خلال مؤتمر المناخ cop27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وأوضح «العطار» كل التفاصيل المتعلقة بالتغطية الإعلامية والخبرية لمؤتمر المناخ، شارحاً المناطق الخضراء والزرقاء، وكيفية تغطية المؤتمر سواء الجلسات المتاح فيها الحضور الإعلامي أو الجلسات غير المسموح بها الحضور نهائياً.

تاريخ أزمة تغير المناخ منذ بدايتها

وتطرق «العطار» للحديث عن تاريخ أزمة تغير المناخ منذ بدايتها والأسباب التي أدت إلى ما وصلنا إليه الآن وتاريخ عقد اتفاقيات ومؤتمرات المناخ، بالإضافة إلى المخاطر البيئية المنتظرة مستقبلا، والتي يجب على الجميع البدء في تنفيذ حلول على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات البيئة والمناخية، مستشهداً بما حدث من كارثة لدولة باكستان وخسارتها لمليارات الدولارات بسبب التغيرات المناخية.

وأكد الصحفي متخصص في قضايا المناخ، أن مؤتمر المناخ حدث عالمي تستضيفه مصر ويجب على جميع الصحفيين انتهاز الفرصة، والتدريب والقراءة جيداً في قضية تغير المناخ، ومعرفة الاختصارات باللغة الإنجليزية وتحديد خُطة للعمل قبل السفر بداية المؤتمر.