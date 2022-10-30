عضو «الأعلى للشؤون الإسلامية» خالد الجندي: «الأوقاف» تخوض أعنف المعارك الدعوية

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وزارة الأوقاف تخوض أعنف المعارك الدعوية في تاريخها، مؤكدا أن المعركة التي نخوضها معركة السوشيال ميديا.

وأضاف «الجندي»، خلال كلمته في تدشين مبادرة حق الوطن: «أن الإمام عليه عبء كبير عند الصعود للمنبر، وخطبة السوشيال ميديا، ومواجهة الأفكار التي تبث عبر السوشيال ميديا والتي تعمل على تقويض الأوطان»، متابعًا: «نحن نعاني من تأخر البعض في فهم هذا العالم».

وأوضح عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، أن المجتمع أصبح دولًا، وكل دولة لها تحدياتها، متسائلًا لماذا يصدر من البعض أفكار وإيديولوجيات مختلفة عن بلادنا، موجها رسالة الأئمة بأنهم يجب أن ينتبهوا إلى خصوصية الوطن فمصر لها فقه خاص لا يدركه الكثير.

الجندي: الطلاق الشفوي أصبح أضحوكة

كما تطرق إلى مسألة الطلاق قائلًا: «الطلاق الشفوي أصبح أضحوكة في العالم كله، وهناك العديد من الدول أبطلت الطلاق الشفوي».

واختتم تصريحاته، قائلًا: «أصبحت مسألة الهجرة شديدة التعقيد وفقه الهجرة اختلف قبل الدولة وبعدها والعالم تصالح على مفهوم الهجرة الشرعية وكذلك المأذون الشرعي؛ لأن المجتمع اعتبر القانون هو الشرع، ويعتبر العلماء أن القانون هو الشرع، ضاربا مثلا بقضية الملكية أو الرق فهل يسمح بالحديث عن امتلاك رق فلا توجد آية تحرم الرق، لكن الذي حرم الرق بشكل شرعي هي عصبة الأمم».