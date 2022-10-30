إزالة 643 تعديا على أراض زراعية وأملاك دولة وري بأسيوط خلال الموجة 20

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ إزالات لـ643 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة والري وحماية النيل، وذلك خلال حملات المرحلة الثالثة من الموجة 20 خلال الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر الجاري.

تفاصيل المرحلة الثالثة للإزالات

وذكر محافظ أسيوط، إن إجمالي الإزالات التي تمت خلال المرحلة الثالثة من الموجة 20 وصلت لـ643 حالة تعد، بينها 450 حالة لمبان بإجمالي مساحة 47 ألفا و254 مترا، و193 حالة زراعة بإجمالي مساحة 1411 فدانا، وذلك على أراض زراعية وأملاك دولة وري وحماية النيل بالمراكز والقرى.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون، لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

متابعة مستمرة لحملات الإزالة

وأكد محافظ أسيوط، متابعته الدورية والمستمرة لحملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، بالتنسيق مع كل جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن، من خلال تقارير يومية من شريف دياب مسؤول ملف الإزالات بالمحافظة بتفاصيل الإزالات.

وأوضح أن المرحلة الثالثة من الموجة 20 للإزالات تضمنت 3 مراحل، الأولى منها كانت في 13 أغسطس إلى 1 سبتمبر الماضيين، والثانية من 10 إلى 29 سبتمبر الماضي، وتلاها المرحلة الثالثة التي كانت خلال الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.