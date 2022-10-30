إصابة شاب في تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة ببورسعيد

أصيب شاب، اليوم الأحد، في تصادم سيارتين في منطقة القنال الداخلي بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك بسبب السرعة الزائدة رغم وجود إشارات تحذيرية.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وصول إبراهيم أحمد محمود، 31 سنة، وأحد قائدي السيارة، إلى مستشفى السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية.

هبوط أرضي

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارتين اصطدمتا بجوار محطة الوقود في امتداد شارع القنال الداخلي، بجوار نادي الحرية للمعاقين بحي العرب، وانقلبت إحداهما على السيارة الأخرى.

وأكد محمود بدوي، أحد شهود الواقعة، أن السيارتين كانتا تسيران بسرعة زائدة، وانقلبت إحداهما على الأخرى بسبب وجود هبوط أرضي بسيط، ما أسفرت عن إصابة قائد إحدى السيارتين.

رفع السيارتين عن الطريق

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، ويُجرى رفع السيارتين عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية، والتحفظ عليهما داخل إدارة المرور.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.