إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 9 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تاكسي وملاكي، بالطريق المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، وتبين قوع الحادث بسبب محاولة التخطي الخاطئ والسرعة.

حادث تصادم بطريق المنيا الجديدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة تاكسي، وملاكي بطريق المنيا الجديدة في اتجاه قرية الشرفا.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائى تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: فريد فؤاد 21 عاما، وشقيقه ماهر فؤاد 25 عاما، ونجله ماركو ماهر 9 سنوات، وشقيقه ماريو ماهر عامان، إيمان إبراهيم 27 عاما، حسام جمعة 50 عاما، خالد فريد 52 عاما، محمد عبد المقصود 24 عاما، وآخر مجهول.

نقل 9 مصابين لمستشفى المنيا العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع بسبب السرعة ومحاولة التخطي الخاطئ من سائق السيارة التاكسي، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.