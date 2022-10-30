حادث طريق الإسكندرية الصحراوي.. إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص و«توك توك»

أصيب 7 أشخاص في حادث على طريق الإسكندرية الصحراوي، منذ قليل، إثر تصادم بين سيارة ميكروباص و«توك توك»، بسبب السير عكس الاتجاه، ما تبعه نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام غرب المحافظة لتلقي العلاج وتوقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة عليهم.

وعقب وقوع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى اليوم، تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين، دون ورود أي أنباء عن وجود حالات وفاة.

إصابات حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية ورجال الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، رفقة 3 سيارات للإسعاف ومسؤولي الحي، إلى موقع حادث طريق الإسكندرية الصحراوي.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 سيدات وسائقي السيارة الميكروباص ومركبة التوك توك وراكبين آخرين.

سائق توك توك السبب في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

وأكد شهود العيان على حادث طريق الإسكندرية الصحراوي، أن سائق التوك توك كان يسير عكس الاتجاه واصطدم بسيارة أجرة ميكروباص.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لإجراء العلاج اللازم وتوقيع الكشف الطبي عليهم لمعرفة حالتهم الصحية وتحديد مدى الإصابات التي لحقت بهم.

تسيير حركة الإسكندرية الصحراوي بعد الحادث

وبدأت الجهات المعنية بحي العامرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في رفع آثار حادث طريق الإسكندرية الصحراوي وإعادة تسيير الحركة المرورية، وذلك بعد توقفها بسبب الحادث.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.