أسماء متوف و22 مصابا في تصادم سيارتين بملوي.. بينهم سيدات وأطفال

شهد الطريق الزراعي «مصر - أسوان»، اليوم السبت، حادث تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل في المسافة بين قريتي الروضة والمحرص التابعتين لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع شاب، وإصابة 22 آخرين بينهم 6 سيدات وطفلين.

أسماء المتوفى والمصابين في حادث المنيا

وأسفر حادث مركز ملوي في المنيا عن مصرع فارس محمد زين، 19 عاما، فيما أصيب 22 آخرين، وهم علي عبد الرحيم حلمي، 24 عاما، مقيم بأسيوط، ورجب محمود خليل، 50 عاما، ونصر جمال، 45 عاما، وجمال علي محمد، 31 عاما، وأميرة محمد أحمد، 25 عاما، وصفاء عبد العزيز حسن، 35 عاما، ومراون سيد حسن، طفل، عمره عامين، وفتحي محمد يوسف، 52 عاما، ومحروس صلاح محمد، 20 عاما.

وضمت قائمة المصابين أيضًا خالد صلاح فنجري، 45 عاما، وياسمين صفوت يوسف، 24 عاما، وجمال فتوح، 55 عاما، ومحمد كامل سمير، 18 عاما، وفارس مصطفى، 19 عاما، وأرزاق حسن، 29 عاما، وصابر عبد الله، 60 عاما، وهالة جمال، 24 عاما، وشحاتة رجب، 60 عاما، وياسمين محمد، 6 أعوام، ومحمد سعد، 58 عاما، وعلاء محمد، 18 عاما، وشخص مجهول الاسم والعنوان، وجميعهم يقيمون بقرية المحرص بمركز ملوي.

ونُقلت الجثة والمصابين لمستشفى ملوي التخصصي، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم، وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

حادث تصادم في ملوي

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم (6974 ن اي)، ربع نقل، والسيارة رقم (9768 ن ي ب) ميكروباص، بطريق «مصر - أسوان» الزراعي بين قريتي المحرص والروضة التابعتين لمركز ملوي.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واصطدام السيارة الميكروباص بسيارة ربع نقل من الخلف، ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 22 آخرين تم نقلهم لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، ومعظمهم من قرية المحرص التابعة لمركز ملوي.

وحُرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الظروف والملابسات، وانتدبت مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث ومعرفة أسبابه.