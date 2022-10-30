إنجاز 60% من أعمال رصف 12 شارعا بحي الجمرك غرب الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الانتهاء بنسبة 60% من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي الجمرك، مشيرا إلى أنه تم استهداف 12 شارعا حيويا تخدم قطاعا عريضا من المواطنين وتكررت شكاوى أهالي الحي من سوء حالة الرصف بهم، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

وأكد «الشريف»، في بيان، أنه يتابع عن كثب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بنطاق جميع أحياء الإسكندرية.

رصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا

ووجه محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا، وإعادة الشيء لأصله عقب تنفيذ المشروعات الخاصة بشركات المرافق «الصرف الحي - الكهرباء - مياه الشرب - الغاز»؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأوضحت مدير مديرية الطرق والنقل، أن المديرية تعمل بكامل طاقتها على رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله بأقصى سرعة ممكنة.

الانتهاء من 9 شوارع كاملة

ولفتت إلى أنه تم رصف 12 شارعا من شوارع الحي التي تكررت شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بهم، حيث تم الانتهاء من رصف 9 شوارع بنسبة 100% وهي «شارع محمود مختار الجندي - شارع ابن زولاق - شارع المطرودي - شارع ابن مسعود - حارة مكي - شارع عباس العقاد (البوستة القديم) - شارع حمام الورشة من شارع الجزائر حتى السكة الجديدة وفروعه - شارع سيدي سليمان - زاوية جميعي».

وأوضحت أنه يجري حاليا العمل في 3 شوارع ضمن الخطة وهي «شارع السبع بنات - شارع المدرسة الإيطالية - شارع الجمرك القديم».