محافظ الإسكندرية: انتهاء أعمال إعادة الشيء لأصله في 5 شوارع بحي غرب

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله في 5 شوارع رئيسية تكررت شكاوى المواطنين من حالة الرصف بها في نطاق حي غرب.

استجابة لشكاوى المواطنين

وأضاف «الشريف» في بيان اليوم، أنه كلف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالإسراع في عملية إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال شركات المرافق «صرف صحي- وكهرباء- ومياه - وغاز» في جميع الأحياء، وخاصة الشوارع التي تكررت شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بها والتي بها كثافة مرورية عالية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة المعنية في المحافظة تحرص على إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله لرفع المعاناة عن المواطنين.

الانتهاء من أعمال الصرف الصحي

ومن جانبها، أشارت مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم إعادة الشيء لأصله بالتنسيق مع المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، وذلك عقب الانتهاء من أعمال شركة الكهرباء بشارعي ابن سهلان وعين جالوت، وكذلك إعادة رصف شارع سوق الجمعة عقب الانتهاء من أعمال شركة الصرف الصحي، وإعادة الشيء لأصله في شارع بن السيار مع الأمير لؤلؤ بعد الانتهاء من مشروع مياه الشرب الذي يخدم أهالي الشارع، كما تم وضع طبقه أساس بشارع جبل الزيتون.