محمد رمضان يتجول في شوارع الإسكندرية دون أمن بعد دعوات إلغاء حفله «صور»

زار الفنان محمد رمضان، محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بمفرده دون أفراد أمن أو حراسة، متجولًا في شوارعها، تزامنًا مع حملة اعتراض من بعض أهالي عروس البحر على إقامة حفله في أحد الفنادق بسيدي جابر.

وشارك الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية ببرنامج التواصل الإجتماعي «إنستجرام» بثًا مباشرًا، من الإسكندرية متسائلًا عن سبب رفض الجمهور السكندري له.

محمد رمضان في بث مباشر في شوارع الإسكندرية

«أنا نازل إسكندرية لوحدي من غير أي فرد أمن أو حراسة علشان أشوف ليه الإسكندرانية بيكرهوني!» هكذا عبر محمد رمضان عن حزنه لإلغاء حفله الذي كان من المقرر يوم 7 أكتوبر المقبل عقب حملة أطلقها أهالي الإسكندرية بعنوان «غير مرحب بك بالإسكندرية» وبالفعل نزل بسيارة ميكروباص متجولًا بشوارع المحروسة من منطقة المندرة إلى المنشية وهو يحيي المواطنين ويلتقط صورًا فوتوغرافية معهم.

تجمع المواطنين حول محمد رمضان

وخلال زيارة «رمضان» اليوم شهد تجمهر مكثف حوله من مشجعيه ومحبينه من الجمهور السكندري، منهم من يريد صورة معه ومنهم من يريد كلمة ليشاركها مع أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب الفنان عن فرحته خلال البث المباشر بتجمع الجماهير حوله، موضحًا وجود محبين له ما يعني استمرار حفل محمد رمضان في الإسكندرية دون إلغاء.