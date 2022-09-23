محافظ الإسكندرية: إنجاز 95% من أعمال رصف شوارع حي غرب

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يتابع نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف لهذا العام وخاصة في المناطق الأشد احتياجًا لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

تخصيص 15 مليون جنيه لرصف شوارع حي غرب

وأكد «الشريف» انتهاء 95% من أعمال الرصف التي تتم في 24 شارعًا بحى غرب استجابة لمطالب أهالي الحي.

وأضاف المحافظ في بيان صحفي، أنه تخصص 15 مليون جنيه لرصف شوارع حي غرب في إطار رفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة.

الانتهاء من رصف 18 شارع بحي غرب

وأشارت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية النقل بالمحافظة، إلى أن إجمالي أطوال الشوارع التي يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للطرق بلغت 9 كيلو متر العام الجاري، مضيفة أن مديرية الطرق حددت 24 شارعًا لرصفهم بنطاق حي غرب، وتم الانتهاء من 18 شارع بنسبة 100%، وجاري العمل على رصف الـ6 شوارع المتبقية.