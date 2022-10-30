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هيئة الدواء تحذر من عقار مغشوش لعلاج «الورم النقوي»

كتب:

مريم الخطري
02:00 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

حذّرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية، من العبوات المحتمل وجودها في السوق المصري من مستحضر DARZALEX 400MG/20ML VIAL.

وذكرت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها، أنّ التحذير جاء بناء على ما ورد من قبل الشركة صاحبة المستحضر، بشأن احتمال وجود عبوات لا تخص سوق الدواء المصري، موضحة أنّ مكتب جانسن العلمي أفاد بأنّ العبوات المدون عليها LDS3E09: Lot Number لا تخص سوق الدواء ولا يتم توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.

التواصل مع الهيئة فى فى حالة تواجد هذا المستحضر

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أنّه لزم التنويه بتوخي الحذر من استخدام هذا المستحضر، وحال رصد أي من تلك العبوات على المواطنين إبلاغ الهيئة عن طريق الخطوط الساخنة لها.

يذكر أنّ المستحضر يستخدم لعلاج الأشخاص المصابين بمرض المايلوما «الورم النقوي».

تحذير من مستحضر تجميل Restylane

وضبطت هيئة الدواء، العبوات المقلدة من المستلزمات Restylane  Lyft Lidocaine، وحرّزتها، وأوضحت في تقرير عنها، أنّه يمكن التفرقة بين العبوات المغشوشة والعبوات الأصلية كما يلي.

- العبوات الأصلية: عبارة اسم المستحضر غير موجودة ومطبوع بالحبر، واسم المستورد ورقم التسجيل ودولة المنشأ.

- العبوات المقلدة: مدونا عليها عبارة مختلفة واسم المستورد ورقم التسجيل ودولة المنشأ غير مطبوعين.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.