سفر بعثة عمرة المولد النبوي للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة

غادرت بعثة عمرة المولد النبوي الشريف التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي ضمت عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة يملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كل السبل لتيسير أداء المناسك للمعتمرين قامت إدارة الشئون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة بدءاً من إنهاء إجراءات السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضي المقدسة وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية للتيسير على ضيوف الرحمن.

من جهتهم، عبّر المعتمرون عن فرحتهم العارمة وشكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه لأبنائها من دعم متواصل، داعين الله عز وجل أن يرزقهم القبول.