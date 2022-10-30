رائد المناخ للرئاسة المصرية: مصر تبذل جهود فعالة للتنسيق لقمة المناخ

أكد الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، خلال ندوة الصالون الثقافي للدكتورة آيات الحداد الذي تم أمس، تحت عنوان: «الطبيعة والانسان تغييرات مناخية وتغيرات سلوكية»، أن مؤتمر المناخ COP 27 الذي سينعقد في نوفمبر المقبل سيكون قمة عالمية، وأن مصر تبذل جهود فعالة للتنسيق لها وتنفيذها وسط تجمع وحضور دولي كبير.

مؤتمر المناخCOP 27

وأكدت عضو مجلس النواب الدكتورة آيات الحداد، أن استضافة مصر، وما تبذله من جهود، للتنسيق وتنظيم الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المرتقبة نوفمبر المقبل، يؤكد دورها المهم دوليا، موضحة أن مؤتمر المناخ يمثل أهم حدث دولي يشهده العالم في تلك الآونة، ويقام بحضور دولي كبير.

وتابعت: أن الدكتور محمود محيي الدين، قيمة وقامة علمية كبيرة، وأن استضافته في فعاليات الصالون، يمثل إضافة هامة، خاصة في هذا التوقيت لمناقشة مؤتمر المناخ COP27، الذي يمثل الحدث الدولي الأكثر أهمية في تلك الآونة.

مكانة مصر الدولية والإقليمية

كما أشارت، إلى أن تلك القمة تعكس وتجسد مكانة مصر الدولية والإقليمية وتنعقد في توقيت يشهد فيه العالم تحديات كبرى، ويتطلب تكاتف الجميع من أجل مواجهة التغيرات المناخية المؤثرة على مستقبل السلام والاستقرار الدولي.

وحضر الصالون الثقافي، لفيف من الشخصيات العامة السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق والدكتور محمد عبد الإله رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ومحافظ روتاري عماد عبد الوهاب والاستاد سامح وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية وغيرهم من الشخصيات العامة والمعنية بملف البيئة بالإسكندرية والقاهرة.