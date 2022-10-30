قطع المياه عن دسوق بكفر الشيخ غدا لمدة 13 ساعة.. صيانة دورية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق غداً الاثنين، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهندسة كهرباء دسوق.

قطع المياه عن دسوق

وذكرت الوحدة المحلية لمدينة دسوق، في بيان لها، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق، من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، ولمدة 13 ساعة، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية والتي تتمثل في عملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات والخزانات الأرضية.

تدبير الاحتياجات اللازمة

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بالمصالح الحكومية والمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمساجد، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، حتى عودة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى.