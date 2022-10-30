توريد 27 ألفا و438 طن أرز شعير لمضارب وشون كفر الشيخ

أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم توريده من أرز الشعير بالمحافظة حتى صباح اليوم الأحد بلغ 27 ألفا و438 طنا، وذلك من خلال 21 موقعا مخصصة لاستقبال المحصول من المزارعين، وتتبع الشركة المصرية للصوامع، وقطاع مضارب كفر الشيخ، والبنك الزراعي المصري.

تسهيل إجراءات التوريد

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين لـ«الوطن»، اليوم الأحد، متابعة عملية التوريد على مدار الساعة خلال فترات تسلم الأرز الشعير من الفلاحين، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية داخل مديرية التموين بمدينة كفر الشيخ العاصمة، برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة مديرية التموين بالإقليم، بما يوفر لهم كل سبل الراحة والأمان خلال عمليات التوريد اليومية، وكذلك العمل على حل أي عراقيل أو مشكلات تقابلهم.

سعر توريد الأرز

يذكر أن القرار الوزاري لوزير التموين، والذي حمل رقم 40، حدد سعر طن استلام طن الأرز الشعير من المزارعين بسعر 6850 جنيها للأرز الشعير عريض الحبة، وبسعر 6600 جنيه للأرز الشعير رفيع الحبة خلال موسم التوريد لعام 2022، مع مد فترة توريد الأرز للمضارب والشون حتى 25 ديسمبر من العام الجاري.