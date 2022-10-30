محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الرعاية الطبية لـ4 مصابين في حادثي سير

اطمئن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على مصابي حادثين شهدهما طريق «كفر الشيخ - دسوق»، بنطاق قرية محلة القصب، ورافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - بلطيم»، مما أدى لإصابة 4 أشخاص، من بينهم طفلة بالصف الأول الابتدائي.

حُسن معاملة المرضى

ووجّه محافظ كفر الشيخ، خلال زيارته للمصابين في مستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، كما تفقد أقسام المستشفى، والتقى بعدد من المترددين على المستشفى، مشدداً على حُسن معاملة المرضى، وتقديم أوجه الرعاية لهم.

حادثا سير في كفر الشيخ

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ إشارة بوقوع حادثي سير على طريقي طريق «كفر الشيخ - دسوق»، ورافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادثين، ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

كان 4 أشخاص قد أُصيبوا في حادثي سير على طريق «كفر الشيخ - دسوق»، ورافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.