محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الإجراءات المتخذة لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، أو احتكار أي سلعة، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وممثلي مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء بالمحافظة.

اتخاذ إجراءات لإحكام السيطرة على الأسواق بالمحافظة

وشدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج خلال الاجتماع على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، داخل المحافظة ومنع الاحتكار، والعمل على ثبات الأسعار، والتأكد التام من توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، لافتا إلى أهمية الرصد الدائم والمتابعة المستمرة لكل السلع وخاصة المواد الغذائية داخل الأسواق.

التنسيق بين الجهات المختصة بمحافظة سوهاج

ووجَّه «الفقي» بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية المختلفة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، وأماكن تداول السلع الغذائية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.