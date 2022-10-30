«حياة كريمة» بمطروح: شبكة صرف صحي بقرية سيدنا هود بـ11.8 مليون جنيه

قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي في قرية سيدنا هود، ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، وجارٍ العمل في المرحلة الثانية للشبكة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 11.8 مليون جنيه.

وأضاف خالد، خلال جولة تفقدية لمشروع حياه كريمة بمدينة الحمام، وهو عبارة عن مشروع متكامل للصرف الصحي داخل القرية شرق محافظة مطروح.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، في بيان أن مشروع الصرف الصحي بقرية سيدنا هود هو إحدى المشروعات التي تنفذها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فيما يخص قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح.

مشروع صرف صحي وشبكات بالحمام

وحول مبادرة حياة كريمة أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة مطروح إلى أن المشروع عبارة عن مشروع صرف صحي، بالإضافة إلى شبكات بطول 2,3 كيلو متر وعدد 88 مطبق «مرحلة أولى» بتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه وبطاقة قدرها 130 مترا مكعبا في اليوم لخدمة المواطنين بمنطقة سيدنا هود وتم الانتهاء من الأعمال.

حياة كريمة في الحمام

وأوضح أنه من خلال مشروع حياة كريمة في محافظة مطروح جرى إدراج «مرحلة ثانية» بمد شبكات بطول 3 كيلو مترات وبيارة تجميع و100 مطبق و250 وصلة منزلية بتكلفة 8.8 مليون جنيه وجارٍ التنفيذ.

أهداف حياة كريمة

ولفت إلى أن مبادرة الرئاسة «حياة كريمة» تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا للقضاء على الفقر لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.