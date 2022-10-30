زراعة 1000 شجرة بأيدي طلاب بورسعيد بالتزامن مع قمة المناخ COP27

استعرضت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مع الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، تدشين مبادرة لزراعة 1000 شجرة بمدارس المحافظة وقرى الجنوب تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتزامنا مع انطلاق قمة التغير المناخي COP27 التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد لعصفور والدكتور محمد الحفني الأمين المساعد بأمانة العمل الجماهيري بحزب الشعب الجمهوري والوفد المرافق لها بمكتبها بديوان المديرية.

ورحبت وكيل الوزارة بضيوفها، مشيرة إلى أن اللقاء استعرض مستجدات الأمور على ساحة التعليم بالمحافظة، بالإضافة لتدشين مبادرة لزراعة 1000 شجرة بمدارس المحافظة وقرى الجنوب تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتزامنا مع انطلاق قمة التغير المناخي COP27 التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر.

غرس شتلات أشجار

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن هذه المبادرة والتي سيقوم الطلاب بغرس شتلات أشجارها بأيديهم تأتي في إطار جهود الدولة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والتي تسهم بشكل فعال في خفض معدلات التلوث البيئي وتحسين صحة المواطنين.

اتحضر للأخضر

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل عصفور أن هذه المبادرة تأتي تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر» لتوفير شتلات الأشجار وزراعتها على مساحة 6600 فدان على مستوى الجمهورية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تمكين الطلاب من زراعة الأشجار بأنفسهم يهدف إلى تعزيز الآثار الإيجابية وحثهم على الحفاظ على المساحات الخضراء والإسهام في زيادتها تماشيا مع رؤية مصر 2030 لبناء الشخصية المصرية.