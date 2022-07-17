تباين آراء طلاب الثانوية العامة بشأن الجيولوجيا والتفاضل في بورسعيد

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة ببورسعيد بشأن أسئلة امتحاني مادتي الجيولوجيا وعلوم البيئة التفاضل والتكامل لشعبتي العلوم والرياضيات.

حيث أكد الطلاب أن الجيولوجيا جاء في متناول الطالب المتوسط إلا من بعض الأسئلة جاءت صعبة وتحتاج إلى تفكير.

4788 طالبا يؤدون الامتحان داخل 15 لجنة ببورسعيد

من جانب آخر أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تحت إشراف الدكتور أكرم حسن وكيل المديرية أنه تقدم للامتحان 4806 طلاب بالثانوية العامة داخل 15 لجنة وحضر منهم 4788 طالبا، عدد الطلاب المكفوفين المتقدمين 4 طلاب بنسبة الحضور 100 %‏.

وفاة مراقب بلجنة الامتحان ببورسعيد

وقالت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إنه تم تلقى بلاغ من رئيس لجنة بورسعيد الثانوية للبنات في الساعة الثامنة والربع صباحا بحدوث حالة إغماء للملاحظ حسن أحمد محمد ‏عبد الستار وتم نقله لمستشفى المبرة حيث توفاه الله بالمستشفى.‏

إخطار أمني

كان اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد قد تلقي إخطار اليوم بوصول حسن محمد أحمد عبد الستار من الإسماعيلية مراقب في امتحانات الثانوية العامة إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد مصاب بأزمة قلبية وبوضعه على الأجهزة الطبية تبين وفاته.