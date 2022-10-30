وليد سامي يعلن موعد ومكان زفافه على إلهام عبد البديع: «الفرح بكرة»

أعلن الملحن وليد سامي، عن عقد قرانه على الفنانة إلهام عبد البديع، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وليد سامي يعلن موعد ومكان زفافه

ونشر وليد سامي، مجموعة من الصور أثناء عقد قرانه، معلقا: «الحمد لله كتب الكتاب إن شاء الله بكره يوم الاتنين الفرح، وتم تغيير العنوان فيلا فينيسيا وصلة دهشور أمام بوابة زايد 5 وعقبال عندكم جميعًا».

نجاح إلهام عبد البديع في مسلسل إلا أنا

وكانت إلهام عبد البديع حققت نجاحا مؤخرا من خلال مشاركتها في مسلسل «إلا أنا»، حكاية «ويبقى الأثر»، التي شارك في بطولتها نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، إلهام عبد البديع ومصطفى درويش، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري.

وتدور أحداث القصة حول الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

مشاركة إلهام عبد البديع في آخر عمل درامي للزعيم عادل إمام

وشاركت إلهام عبد البديع في آخر عمل درامي للزعيم عادل إمام، وهو مسلسل «فلانتينو»، الذي تدور أحداثه حول نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو»، وزوجته عفاف، اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوة «عفاف» وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.