وليد سامي يدخل عالم الغناء بـ مفكرتيش: مغامرة حلوة

يدخل الملحن الشاب وليد سامي، عالم الغناء من خلال طرح أولى أغنياته قريبًا، والتي تحمل اسم مفكرتيش، وهى من ألحانه، وكلمات الشاعر محمود كلازا، توزيع موسيقي أحمد نبي، مكس وماستر مصطفى رؤوف، تشيلو عبدلله سمير، استديو ماجد المهندس.

وليد سامي يطرح أغنية مفكرتيش بصوته قريبًا

وقال وليد سامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تجربة الغناء تختلف كثيرًا عن التلحين، خصوصًا وأنه أثبت نفسه في مجال الألحان في عدد كبير من الأغنيات، وتعامل مع كبار النجوم، ومن ثم الاتجاه للغناء بصوته ومن نغماته وألحانه بمثابة تجربة مثيرة تستحق المغامرة.

وأشار إلى أنه بصدد تحضير عدد من الأغنيات الجديدة لطرحها قريبًا، ولكن بعد طرح أغنية مفكرتيش، لافتًا إلى أنه يترقب ردود الفعل بفارغ الصبر «رأي الجمهور يهمني جدًا، وبسعى بقدر الإمكان الاستفادة من تعليقات المتابعين».

وأوضح أن دخول عالم الغناء، لا يعني بالضرورة تخليه عن القيام بـ التلحين «لا يمكن التخلي عن التلحين والاستغناء عن هذا المجال الذي أعشقه وأتعلم منه، وسعادتي الكبيرة عندما أجد ألحاني يرددها نجوم كبار في عالم الفن، وتحقق نجاحًا كبيرًا سواء على موقع يوتيوب أو المنصات السمعية والإلكترونية».

تعاون مع أحمد شيبة في أكثر من أغنية

وتعاون وليد سامي، مؤخرًا للمرة الثانية مع الفنان أحمد شيبة، من خلال أغنية طلق فاضي، التي تم طرحها على موقع المشاهدات يوتيوب مع بداية شهر يونيو الجاري، من كلمات عمرو قطب، وحققت ما يقرب من 2 ملايين مشاهدة.

وسبق وتعاون وليد سامي وأحمد شيبة من خلال أغنية المصلحجية كتروا، في عام 2021 وحققت ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة.