محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من ترفيق 19 فدانا بتوسعات بلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

بحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الشرقية اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري.

استعراض آخر المستجدات الخاصة بترفيق منطقة التوسعات (19.6 فدان)

بدأ الاجتماع باستعراض آخر المستجدات الخاصة بترفيق منطقة التوسعات (19.6 فدان) بمنطقة بلبيس الصناعية والمقترح تخصيصها منطقة لصناعة الأثاث وتمت الإشارة إلى عقد اجتماعات بالتنسيق بين نائب محافظ الشرقية والمسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة قطاعات الكهرباء لإعادة النظر في المقايسات التقديرية لأعمال الترفيق بالمنطقة، وذلك بعد عمل المعاينات والمقايسات اللازمة لتوصيل المرافق للمصانع القائمة بالمنطقة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تكليف بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة وإخلاء مسارات توصيل المياه والكهرباء

كلف محافظ الشرقية الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة وتهيئة المنطقة وإخلاء المسارات الخاصة بتوصل مرفقي المياه والكهرباء للبدء فورا في مد خطوط وشبكات المرافق بالمنطقة تمهيدا لأعمال الرصف قائلا «لا يصح في ضوء مجهودات الدولة للنهوض بالاستثمار والمستثمرين أن يكون الصرف الصحي والصناعي عشوائياً بأي منطقة صناعية»، مؤكداً حرص المحافظة على إيجاد حلول مناسبة لمصلحة المواطنين.

كلف المحافظ مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام بالتنسيق مع شركة الغاز وعمل الدراسة اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة وتحقيق الاستفادة منه لأصحاب المصانع، لافتاً إلى أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه الشرب وصرف الصحي وكهرباء لضخ المزيد من الاستثمارات وتحسين مستوى الدخل.

تطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء الصيانة العاجلة للآبار الارتوازية بالمنطقة بعد أن تم الانتهاء من تشغيل 4 آبار، وذلك للاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.