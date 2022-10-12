وزير التجارة: ندرس إمكانية إقامة منطقة صناعية كازاخستانية في مصر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع «ووسكينباييف كيربيك»، وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخي، على هامش زيارته لدولة كازاخستان للمشاركة في فعاليات القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا «سيكا»، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين

وتناول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة وتوافر الموارد الطبيعية بالبلدين في تعزيز التعاون والتكامل الصناعي المشترك وكذا الاستفادة من الخبرات الصناعية الكازاخية في تطوير الصناعة الوطنية، في حضور السفيرة منال الشناوي سفيرة مصر بكازاخستان والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أهمية تنمية العلاقات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين والدخول في شراكات صناعية تنعكس أثارها إيجابيًا على زيادة معدلات التبادل التجاري، مشيراً في هذا الإطار إلى ترحيب مصر بتنمية التعاون المشترك مع دولة كازاخستان في مجال صناعة الدواء، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات الدواء المصرية، مع أهمية قيام الجانب الكازاخي بتيسير إجراءات تسجيل الدواء المصري بالسوق الكازاخي.

فرص زيادة التعاون المشترك

وأشار سمير إلى أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة التعاون المشترك مع دولة كازاخستان خاصة في قطاعات التعدين والنقل واللوجيستيات، لافتاً إلى أهمية تسيير رحلات نقل جوي بين البلدين لنقل المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الكازاخي وأسواق منطقة وسط آسيا، وكذا نقل القمح الكازاخي إلى السوق المصرية.

وكشف الوزير عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الجانب الكازاخي لإنشاء منطقة صناعية كازاخية في مصر خاصة لافتا إلى أن الجانب الكازاخي أبدى اهتمامه بإقامة تلك المنطقة لتكون نافذة تصدير للدول الإفريقية والعربية مع التركيز على التصنيع المشترك للآلات والمعدات الزراعية والصناعات الثقيلة.

ووجه وزير التجارة والصناعة الدعوة لنظيره الكازاخي لزيارة مصر على رأس وفد من رجال الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبصفة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتيح العديد من المزايا للشركات المستثمرة سواء بالإنتاج للسوق المصرية أو التصدير للأسواق الخارجية خاصة الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تفضيلية.

وأعرب ووسكينباييف كيربيك وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخي عن سعادته بزيارة الوفد المصري خاصة وأنها اول زيارة رسمية لوزير التجارة والصناعة خارج مصر وهو ما يعكس عمق العلاقات التي تربط مصر وكازاخستان.

تعزيز علاقات الشراكة مع مصر

وأشار إلى أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات الشراكة مع مصر خاصة وأنها إحدى أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتاً إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد تنمية التعاون الصناعي المشترك بما يعكس الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتين.