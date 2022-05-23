«الأهلي كابيتال» و«السويس للتنمية» يوقعان اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بمصر

وقعت شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، اتفاقية شراكة وتطوير مع شركة السويس للتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة «لأوراسكوم للإنشاءات».

ووفقا لبيان صادر عن البنك الأهلي، فإنَّ مساحة المنطقة المستهدف تطويرها كـ منطقة صناعية متكاملة، تبلغ نحو 2,2 مليون متر مربع، وتقع في غرب القاهرة بمنطقة أبو رواش بالجيزة.

السويس للتنمية الصناعية شريك بنسبة 25%

وأشار البيان، إلى أنَّ الاتفاقية تضمنت دخول شركة السويس للتنمية الصناعية بنسبة 25% في الشركة المالكة؛ شركة الأهلي للتنمية الصناعية، وهي إحدى شركات الأهلي كابيتال القابضة، التي تتولى القيام بدور المطور الرئيسي للمشروع.

حضر التوقيع هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس شركة الأهلي كابيتال القابضة، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم للإنشاءات.

وكريم سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة السويس للتنمية وفرق العمل المشاركة.

رئيس البنك الأهلي: المشروع يهدف إلى توطين الصناعة

من جانبه، صرح هشام عكاشة، بأن مشروع تطوير تلك المنطقة الصناعية يأتي في إطار استراتيجية الأهلي كابيتال ومجموعة البنك الأهلي المصري للمساهمة بشكل مباشر في توطين الصناعة بتوفير المزيد من الأراضي الصناعية المجهزة، وتوفير كافة الخدمات الصناعية واللوجستية.

زأضاف «عكاشة» في تصريحاته، أنَّ منطقة المشروع تتمتع بموقع استراتيجي يتوسط مناطق صناعية وزراعية جديدة، وتعد من المناطق الصناعية التي تتميز بقربها من شبكة الطرق والمواصلات الحيوية التي تربط بين العديد من المحاور، متوقعا أنها ستشكل مركز رائد لمجموعة كبيرة من القطاعات، بما فيها اللوجستيات والصناعات الخفيفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار إلى أنَّ تواجد شركة الأهلي للتنمية الصناعية في منطقة حيوية يخدم بشكل كبير الأنشطة الصناعية؛ خاصة في ظل نظام المطور الخاص الذي يسهل إتاحة مرافق البنية التحتية، والخدمات الاستثمارية، وبشكل خاص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح لها بالتركيز على عملية الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

تطوير المنطقة الصناعية جزء من استراتيجية الشركة

من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للإنشاءات، إنَّ تطوير هذه المنطقة الصناعية يشكل جزء من استراتيجية الشركة للدخول في الاستثمارات التي توفر فرص للقيام بأنشطة الإنشاءات، والاستمرار في تحقيق عائد علي المدي الطويل، بما يعكس الشراكة الناجحة والمثمرة بين مؤسستين رائدتين في القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية الجديدة في مصر.

أعرب «بشاي» عن سعادته بالشراكة مع شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا المشروع، مشيرا إلى تطلعه لتعميق الدور الذي تلعبه الشركتان في تنمية البنية التحتية، والقطاعات الصناعية في مصر.

«سعاده»: الوصول إلى صيغة شراكة مناسبة توفر سبل النجاح للمشروع

من جانبه، أشاد كريم سعاده، بفرق عمل المشروع من شركة الأهلي كابيتال وشركة السويس للتنمية الصناعية وقيامهم بدراسة المشروع من كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى صيغة شراكة وتطوير مناسبة توفر كافة سبل النجاح للمشروع، الذى يتمتع بمواصفات خاصة نتجت عن أعمال التطوير في المناطق المجاورة، وإنشاء محور روض الفرج الذي لعب دورا هاما في تيسير الانتقالات وربط العديد من المناطق في وقت أقل.

أوضح «سعاده»، أنَّ الأهلي كابيتال قامت بمجهودات كبيرة في هيكلة المشروع وإعداده من كافة النواحي القانونية والإدارية والعملية ليكون جاهزا للتطوير كمنطقة صناعية متكاملة، متوقعا مردود إيجابي للمشروع من خلق فرص عمل، وجذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الصناعية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، قال المهندس عمرو البطريق، إن شركة السويس للتنمية الصناعية ستقوم بدور المطور الرئيسي للمشروع للاستفادة من خبراتها الواسعة والمتمثلة في نجاح منطقة العين السخنة الصناعية.

وأشار «البطريق»، إلى أهمية التطلع إلى زيادة الاستثمارات الصناعية الجديدة وجذبها، بدلاً من الإعتماد على الاستيراد، موضحا أنَّ تطوير منطقة صناعية جديدة سيكون من شأنه خلق فرص مشروعات جديدة، وبالتالي إتاحة فرص عمل جديدة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية.